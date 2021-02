Cassa integrazione, Inps: “Pagato 99% delle domande presentate”. Nel dato non ci sono quelle decadute per scadenza dei termini (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo mesi di sospensione, l’Inps ricomincia a pubblicare le tabelle con il monitoraggio sulle prestazioni di Cassa integrazione gestite ed erogate nel periodo di emergenza Covid. Stando ai dati aggiornati all’8 febbraio, il 98% delle domande di autorizzazione di cig ordinaria, in deroga e per fondi di solidarietà arrivate dalle aziende è stato “definito” (su 3,6 milioni, 3,3 milioni sono state autorizzate e 295mila respinte) e i relativi pagamenti ai lavoratori sono arrivati al 99,1%. Restano da pagare 157.849 domande, ognuna delle quali si riferisce a più di un lavoratore. L’istituto non fornisce il dettaglio sulle persone in attesa di una o più mensilità di ammortizzatore ma fa sapere che i lavoratori che devono ancora ricevere il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo mesi di sospensione, l’ricomincia a pubblicare le tabelle con il monitoraggio sulle prestazioni digestite ed erogate nel periodo di emergenza Covid. Stando ai dati aggiornati all’8 febbraio, il 98%di autorizzazione di cig ordinaria, in deroga e per fondi di solidarietà arrivate dalle aziende è stato “definito” (su 3,6 milioni, 3,3 milionistate autorizzate e 295mila respinte) e i relativi pagamenti ai lavoratoriarrivati al 99,1%. Restano da pagare 157.849, ognunaquali si riferisce a più di un lavoratore. L’istituto non fornisce il dettaglio sulle persone in attesa di una o più mensilità di ammortizzatore ma fa sapere che i lavoratori che devono ancora ricevere il ...

fattoquotidiano : Cassa integrazione, Inps: “Pagato 99% delle domande presentate”. Nel dato non ci sono quelle decadute per scadenza… - DonatoVitaliano : Ma che fine hanno fatto coloro che protestavano per i mancati ristori? E quelli che: 'non ho mai ricevuto la cassa… - MariaAversano1 : RT @babylonboss: Mentre tutti sono genuflessi su #Draghi,senza che ancora non abbia mosso un dito, e viene infangato uno dei pochissimi Gio… - Mauro5514 : RT @babylonboss: Mentre tutti sono genuflessi su #Draghi,senza che ancora non abbia mosso un dito, e viene infangato uno dei pochissimi Gio… - ConcasRita : RT @babylonboss: Mentre tutti sono genuflessi su #Draghi,senza che ancora non abbia mosso un dito, e viene infangato uno dei pochissimi Gio… -