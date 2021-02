Calciomercato – Upamecano al Bayern Monaco | Simakan al Lipsia

PianetaMilan : #Calciomercato - #Salihamidzic ufficializza #Upamecano al #BayernMonaco: #Simakan lo sostituirà al #Lipsia - Paroladeltifoso : Calciomercato – ecco il nuovo club di Upamecano - MCalcioNews : Bayern, trovato l'accordo con Upamecano - MilanWorldForum : Milan: ecco dove giocherà Upamecano. Tutto fatto -) - BombeDiVlad : ?? #Upamecano: #BayernMonaco ancora in testa per il centrale del #Lipsia ?? Il punto sul difensore francese… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Upamecano

Pianeta Milan

Commenta per primo Il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic ha annunciato l'acquisto di Dayotper la prossima stagione: 'Possono confermarlo, giocherà con noi per i prossimi cinque anni. Siamo molto contenti' ha detto ala Bild . L'accordo verrà formalizzato nei prossimi mesi, quando ...In questa stagioneha giocato 19 partite in Bundesliga, ha segnato un gol.Getty Images)Milan, il Chelsea potrebbe abbassare le pretese per Tomori: Tuchel infatti punta a Sule e Upamecano per la difesa ...Il Lipsia è vicinissimo ad un obiettivo del Milan per l'attacco. Come per Simakan, sono ancora loro a soffiare un calciatore a Maldini ...