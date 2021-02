Bufera in casa Mediaset: Alfonso Signorini attacca pesantemente un’importante collega di rete (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il re del gossip Alfonso Signorini, giornalista e direttore del settimanale Chi nonché conduttore di questa edizione del Grande Fratello Vip tanto lunga quanto piena di polemiche, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere nella quale si è espresso sia sul suo programma che su alcuni fenomeni di costume, nonché sulla sua collega Barbara D’Urso. Gossip o pettegolezzo? Su Barbarella nazionale ha speso quasi solo belle parole in realtà, lodando la sua resistenza ma criticando alcune scelte di portare alla ribalta e al successo personaggi spesso discutibili: Lavora come una pazza, ha una resistenza. Quando lavi i piatti, uno lo spacchi. È capitato anche a me, a chiunque, di fare brutte pagine. Fa gossip, a volte pettegolezzo e infatti aveva avuto modo di esprimersi su uno dei personaggi che hanno raggiunto la fama ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il re del gossip, giornalista e direttore del settimanale Chi nonché conduttore di questa edizione del Grande Fratello Vip tanto lunga quanto piena di polemiche, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere nella quale si è espresso sia sul suo programma che su alcuni fenomeni di costume, nonché sulla suaBarbara D’Urso. Gossip o pettegolezzo? Su Barbarella nazionale ha speso quasi solo belle parole in realtà, lodando la sua resistenza ma criticando alcune scelte di portare alla ribalta e al successo personaggi spesso discutibili: Lavora come una pazza, ha una resistenza. Quando lavi i piatti, uno lo spacchi. È capitato anche a me, a chiunque, di fare brutte pagine. Fa gossip, a volte pettegolezzo e infatti aveva avuto modo di esprimersi su uno dei personaggi che hanno raggiunto la fama ...

