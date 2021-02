Adriano Celentano: «Dico bravo a Salvini. Solo gli sciocchi non cambiano idea, ha fatto un bel gesto» (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Bene Salvini”. La “zampata” di Adriano Celentano sulla situazione politica e sul nascituro governo Draghi corre sui suoi profili social. Scrive il Molleggiato. “‘Solo gli sciocchi non cambiano idea‘, ha detto Ferdinando Casini a cui faccio i miei più sinceri auguri di pronta guarigione dal Covid. Notizia appresa stamattina dalla trasmissione ‘L’aria che tira’, condotta dalla simpatica e brava Myrta Merlino”. Esordisce così Celentano in una lettera dal titolo ‘Il treno’, definendosi “grillino della prima ora” ed esprimendo la sua valutazione sul Governo che in questi giorni si sta formando. “Celentano: “Bene Salvini” Prosegue Celentano, entrando nel merito di una questione politica molto ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Bene”. La “zampata” disulla situazione politica e sul nascituro governo Draghi corre sui suoi profili social. Scrive il Molleggiato. “‘glinon‘, ha detto Ferdinando Casini a cui faccio i miei più sinceri auguri di pronta guarigione dal Covid. Notizia appresa stamattina dalla trasmissione ‘L’aria che tira’, condotta dalla simpatica e brava Myrta Merlino”. Esordisce cosìin una lettera dal titolo ‘Il treno’, definendosi “grillino della prima ora” ed esprimendo la sua valutazione sul Governo che in questi giorni si sta formando. “: “Bene” Prosegue, entrando nel merito di una questione politica molto ...

