Ultime Notizie Roma del 11-02-2021 ore 17:10 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano per politica in apertura Oggi ultimo miglio per il presidente incaricato Mario Draghi una suonata di contatti a Montecitorio dopo le consultazioni dei giorni scorsi la luna piena fiducia di Bruxelles con il commissario Gentiloni convinto che potrà dare un contributo ad un governo deficiente di europei sta l’Unione Europea Sollecita anche un’accelerazione del dialogo con il nuovo governo in vista del recovery Intanto il MoVimento 5 Stelle al voto su Rousseau fino a questa sera i risultati sono attesi intorno alle 19 e Casaleggio si aspetta una partecipazione al voto di oltre 100mila persone precisa che qualora vincesse no ci sarà da stabilire se il voto del Movimento al nuovo governo sarà negativo o di attenzione le nomine le più l’italiano non tornerai ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 febbraio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano per politica in apertura Oggi ultimo miglio per il presidente incaricato Mario Draghi una suonata di contatti a Montecitorio dopo le consultazioni dei giorni scorsi la luna piena fiducia di Bruxelles con il commissario Gentiloni convinto che potrà dare un contributo ad un governo deficiente di europei sta l’Unione Europea Sollecita anche un’accelerazione del dialogo con il nuovo governo in vista del recovery Intanto il MoVimento 5 Stelle al voto su Rousseau fino a questa sera i risultati sono attesi intorno alle 19 e Casaleggio si aspetta una partecipazione al voto di oltre 100mila persone precisa che qualora vincesse no ci sarà da stabilire se il voto del Movimento al nuovo governo sarà negativo o di attenzione le nomine le più l’italiano non tornerai ...

