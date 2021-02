Temptation Island, Martina Sebastiani incinta: 'Non potevo desiderare di piu dalla vita!' (Di giovedì 11 febbraio 2021) ex protagonista di '' è incinta in attesa del suo primo figlio. Martina Sebastiani , futura mamma, ha dato la notizia dal suo account Instagram insieme al nuovo compagno. Leggi anche > Martina ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 febbraio 2021) ex protagonista di '' èin attesa del suo primo figlio., futura mamma, ha dato la notizia dal suo account Instagram insieme al nuovo compagno. Leggi anche >...

ungarospinato_ : RT @Elisaebasta_: non vi abbattete, farete il 4.7% a temptation island - ccamalow_ : RT @Elisaebasta_: non vi abbattete, farete il 4.7% a temptation island - Elisaebasta_ : non vi abbattete, farete il 4.7% a temptation island - SangiuliaF : RT @14DesiEmis: Amici è anche: -grande fratello (i ragazzi vengono ripresi in casa) -c’è posta per te (con le lettere che i ragazzi ricevo… - sariidaquilio : RT @jenny_the1975: 'Il Collegio non lo guardo... TV SPAZZATURA' E poi guardano Temptation Island Io così: #machepedavero -