Temperature in forte ribasso, gelo nel fine settimana, nevicate a bassa quota al centro sud (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma - Passata la prima metà di settimana, caratterizzata dal transito delle perturbazioni atlantiche, l'inizio della seconda vedrà una brevissima tregua dal tempo temporaneamente più stabile sull'Italia. Durerà poco, poiché già nel corso di venerdì si preparerà ad entrare in azione una massa di aria molto fredda che dalla Russia punterà verso il Mediterraneo centrale. Cominceranno ad avvertirsi i suoi effetti con un calo delle Temperature a partire dalle regioni nordorientali, ma l'afflusso di correnti nordorientali andrà ad alimentare un'area depressionaria ad ovest dello Stivale, con un fronte responsabile di un peggioramento sulle nostre regioni centro-meridionali, specie del versante tirrenico, con neve in calo a quote molto basse. Nel weekend via libera ad un ulteriore apporto di aria gelida dall'Europa nordorientale, ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma - Passata la prima metà di, caratterizzata dal transito delle perturbazioni atlantiche, l'inizio della seconda vedrà una brevissima tregua dal tempo temporaneamente più stabile sull'Italia. Durerà poco, poiché già nel corso di venerdì si preparerà ad entrare in azione una massa di aria molto fredda che dalla Russia punterà verso il Mediterraneo centrale. Cominceranno ad avvertirsi i suoi effetti con un calo dellea partire dalle regioni nordorientali, ma l'afflusso di correnti nordorientali andrà ad alimentare un'area depressionaria ad ovest dello Stivale, con un fronte responsabile di un peggioramento sulle nostre regioni-meridionali, specie del versante tirrenico, con neve in calo a quote molto basse. Nel weekend via libera ad un ulteriore apporto di aria gelida dall'Europa nordorientale, ...

