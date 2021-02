Sci alpino | Mondiali 2021 | Lara Gut contro tutti in superG | Dominik Paris difende il titolo

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Aspettando e rinviando, Godot sembra essere arrivato. Sotto forma di bel tempo (per tutta la prossima settimana anche) e temperature più fredde già dalla scorsa notte, che possono aiutare a compattare il manto. Cortina, giorno 4, il D-Day in cui finalmente si comincerà a gareggiare. In, come sempre accaduto aida Sierra Nevada 1996, tra l’altro l’unica rassegna nella quale l’Italia abbia saputo conquistare il medagliere finale. L’attesa è tanta, diremmo quasi spasmodica, anche perché il calendario ora non lascia più spazio a rinvii: fanno 13 gare in 11 giorni, con tre prove cronometrate previste (due per la discesa maschile, solo una per la femminile, domani) e al prossimo stop si inizieranno a… cancellare competizioni. Solo che nessuno vuole ripetere l’esperienza di Morioka 1993, sia perché fu l’unico mondiale ...