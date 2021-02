Rousseau, ok a Draghi con il 59,3% Forte opposizione M5S al governo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il governo Draghi può finalmente partire. Come anticipato da Affaritaliani.it nel pomeriggio, la piattaforma di Rousseau ha dato il via libera all'esecutivo di larghe intese voluto dal Presidente Mattarella ma non c'è stato alcun plebiscito. I sì si sono fermati al 59,3% nonostante Beppe Grillo e Giuseppe Conte si siano impegnati al massimo per convincere gli... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilpuò finalmente partire. Come anticipato da Affaritaliani.it nel pomeriggio, la piattaforma diha dato il via libera all'esecutivo di larghe intese voluto dal Presidente Mattarella ma non c'è stato alcun plebiscito. I sì si sono fermati al 59,3% nonostante Beppe Grillo e Giuseppe Conte si siano impegnati al massimo per convincere gli... Segui su affaritaliani.it

