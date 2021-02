Rousseau dice sì a Draghi, ma la scissione grillina non è esclusa. Che succede ora (Di giovedì 11 febbraio 2021) Macchine avanti tutta per il nuovo Governo Draghi. Lista dei ministri si suppone fatta, vedremo chi salirà al Colle per giurare, e quando. I dem sono riuniti, si dicono compatti per la svolta tecnica (ma dietro alle dichiarazioni di sostegno infuria lo scontro). Nel centrodestra ormai rotto, dopo il ritorno del Cavaliere e il Salvini folgorato sulla via di Draghi c’è chi invece, dalla futura opposizione, guarda già alle commissioni di controllo e vigilanza. Attendendo il calendario istituzionale, veloce si suppone, per il varo del governissimo targato Draghi, si guardano bene comunque i numeri emersi da Rousseau. Perché non è tutto oro: grande partecipazione sulla piattaforma, nella votazione on line degli iscritti al Movimento 5 Stelle ha vinto il sì a Draghi e al superministero della transizione ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 febbraio 2021) Macchine avanti tutta per il nuovo Governo. Lista dei ministri si suppone fatta, vedremo chi salirà al Colle per giurare, e quando. I dem sono riuniti, si dicono compatti per la svolta tecnica (ma dietro alle dichiarazioni di sostegno infuria lo scontro). Nel centrodestra ormai rotto, dopo il ritorno del Cavaliere e il Salvini folgorato sulla via dic’è chi invece, dalla futura opposizione, guarda già alle commissioni di controllo e vigilanza. Attendendo il calendario istituzionale, veloce si suppone, per il varo del governissimo targato, si guardano bene comunque i numeri emersi da. Perché non è tutto oro: grande partecipazione sulla piattaforma, nella votazione on line degli iscritti al Movimento 5 Stelle ha vinto il sì ae al superministero della transizione ...

