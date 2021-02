Ritirate le mascherine di Arcuri: «Non sono a norma». Ecco che cosa svelano i risultati dei test (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ritirate le mascherine di Arcuri. Come scrive il quotidiano La Verità «l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina ha disposto il ritiro immediato delle mascherine Kn95. Prodotte dalla Wenzhou Huasai commodity acquistate dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid». mascherine di Arcuri, l’inchiesta di “Fuori dal Coro” La vicenda delle mascherine è stata affrontata nell’inchiesta andata in onda nella puntata di martedì 9 febbraio a Fuori dal Coro su Rete 4. Dall’inchiesta sarebbe emerso che le mascherine acquistate in Cina con una maxi commessa da 1,2 miliardi non sarebbero a norma. Si legge ancora su La Verità che «mentre circolavano le indiscrezioni sullo scoop della trasmissione di Rete 4 Fuori dal coro, una ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 febbraio 2021)ledi. Come scrive il quotidiano La Verità «l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina ha disposto il ritiro immediato delleKn95. Prodotte dalla Wenzhou Huasai commodity acquistate dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid».di, l’inchiesta di “Fuori dal Coro” La vicenda delleè stata affrontata nell’inchiesta andata in onda nella puntata di martedì 9 febbraio a Fuori dal Coro su Rete 4. Dall’inchiesta sarebbe emerso che leacquistate in Cina con una maxi commessa da 1,2 miliardi non sarebbero a. Si legge ancora su La Verità che «mentre circolavano le indiscrezioni sullo scoop della trasmissione di Rete 4 Fuori dal coro, una ...

