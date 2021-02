M5S, Di Battista “Mi faccio da parte, non accetto il Sì a Draghi” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “In questo caso la mia coscienza politica non ce la fa, non riesco a digerire questa decisione. Da tempo non sono in accordo con diverse scelte, quindi non posso fare altro che farmi da parte, d’ora in poi non parlerò a nome del MoVimento 5 Stelle, perché il MoVimento 5 Stelle non parla a nome mio”. Lo annuncia l’ex deputato del M5S Alessandro Di Battista, in un video su Facebook, dopo il via libera degli iscritti del M5S al Governo Draghi. sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 febbraio 2021) “In questo caso la mia coscienza politica non ce la fa, non riesco a digerire questa decisione. Da tempo non sono in accordo con diverse scelte, quindi non posso fare altro che farmi da, d’ora in poi non parlerò a nome del MoVimento 5 Stelle, perché il MoVimento 5 Stelle non parla a nome mio”. Lo annuncia l’ex deputato del M5S Alessandro Di, in un video su Facebook, dopo il via libera degli iscritti del M5S al Governo. sat/red su Il Corriere della Città.

repubblica : ?? M5S, Di Battista annuncia l'addio: 'Non ce la faccio ad accettare un governo con questi partiti' - Adnkronos : #M5S, #DiBattista si fa da parte: 'Al governo con certi personaggi non ce la faccio' - HuffPostItalia : Di Battista: 'Mi faccio da parte, M5S non parla a nome mio' - ANNAQuercia : Di Battista: “Rispetto gli iscritti ma stavolta non posso digerire il sì a Draghi. Mi faccio da parte e non parlerò… - ildottorino81 : RT @Agenzia_Ansa: Alessandro Di Battista lascia M5S dopo il sì al governo Draghi su Rousseau: 'Non riesco ad accettare di sedermi con Forza… -