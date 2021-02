LIVE Australian Open 2021, risultati 11 febbraio in DIRETTA: Matteo Berrettini avanza al terzo turno, fuori Sonego (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.33 Matteo Berrettini ha battuto il boemo Tomas Machac per 6-3 6-2 4-6 6-3 ed al terzo turno se la vedrà con il russo Karen Khachanov, numero 19 del tabellone. Fabio Fognini ha vinto il secondo set contro Salvatore Caruso per 6-2 ed ora i due sono pari nel conto dei set. 08.05 Salvatore Caruso ha vinto il primo set contro Fabio Fognini: 6-4. 07.20 Si riaprono due match del tabellone maschile: Tsitsipas vince 6-1 il terzo set con Kokkinakis e passa a condurre 2-1, mentre Coric vince la terza partita con McDonald e allunga la contesa, andando 1-2. 06.48: Matteo Berrettini in scioltezza conclude il secondo set sul 6-2 e ora conduce 2-0 nel computo delle frazioni nel match contro il ceco Machac. ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.33ha battuto il boemo Tomas Machac per 6-3 6-2 4-6 6-3 ed alse la vedrà con il russo Karen Khachanov, numero 19 del tabellone. Fabio Fognini ha vinto il secondo set contro Salvatore Caruso per 6-2 ed ora i due sono pari nel conto dei set. 08.05 Salvatore Caruso ha vinto il primo set contro Fabio Fognini: 6-4. 07.20 Si riaprono due match del tabellone maschile: Tsitsipas vince 6-1 ilset con Kokkinakis e passa a condurre 2-1, mentre Coric vince la terza partita con McDonald e allunga la contesa, andando 1-2. 06.48:in scioltezza conclude il secondo set sul 6-2 e ora conduce 2-0 nel computo delle frazioni nel match contro il ceco Machac. ...

