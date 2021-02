Juventus-Inter, Oriali e Paratici avrebbero litigato per colpa di Barella (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Juventus avrebbe contattato con insistenza Nicolò Barella per convincerlo a lasciare l’Inter. Sarebbe questo il motivo del litigo fra Oriali e Paratici Repubblica svela quale possa essere stato uno dei motivi che ha generato il violento diverbio fra il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici e first team technical manager dell’Inter Gabriele Oriali. A Milano sponda nerazzurra infatti, circola una voce, non confermata, secondo cui Paratici avrebbe più volte contattato Nicolò Barella per cercare di convincerlo a rompere con l’Inter per trasferirsi alla Juventus. Oriali avrebbe quindi intimato a Paratici di rimanere alla ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Laavrebbe contattato con insistenza Nicolòper convincerlo a lasciare l’. Sarebbe questo il motivo del litigo fraRepubblica svela quale possa essere stato uno dei motivi che ha generato il violento diverbio fra il Chief Football Officer dellaFabioe first team technical manager dell’Gabriele. A Milano sponda nerazzurra infatti, circola una voce, non confermata, secondo cuiavrebbe più volte contattato Nicolòper cercare di convincerlo a rompere con l’per trasferirsi allaavrebbe quindi intimato adi rimanere alla ...

