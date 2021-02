I maiali sono in grado di giocare ai videogiochi | la scoperta

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ebbene sì, iindiai. A documentarlo è un articolo di ricerca condotto dagli studiosi della Purdue University dell’Indiana, negli Stati Uniti, pubblicato sulla rivista Journal of Psichology e rilanciato dalla BBC. Quattro– Hamlet, Omelette, Ebony e Ivory –stati addestrati a usare un joystick per guidare un cursore sullo schermo. I ricercatori hanno affermato che il fatto che iabbiano capito la connessione tra il bastone e il gioco non era affatto scontato, ma non finisce qui. Solitamente aiveniva data una pallina di cibo per spronarli a superare le prove e anche quando il distributore di ricompense alimentari si è rotto, ihanno continuato a ...

