Gigi D'Alessio: nuovo amore? Sarebbe una fan più giovane (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il cuore di Gigi D'Alessio, dopo la rottura con la Tatangelo, Sarebbe tornato a battere per una donna ventisei anni più giovane: ecco chi è nuovo amore per Gigi D'Alessio? Pare che il cuore del cantautore napoletano sia capitolato per una ventisei anni più giovane di lui. Secondo l'indiscrezione, lanciata dal Mattino, la nuova fiamma di D'Alessio si chiamerebbe Denise e avrebbe 28 anni. La notizia, al momento, non è stata smentita: se dovesse essere confermata, significherebbe che Gigi ha definitamente dimenticato Anna Tatangelo, dalla cui relazione è nato Andrea (10 anni). Stando al gossip, Gigi avrebbe conosciuto la nuova fidanzata, nonché sua fan accanita, ...

Specnats10 : @semino14 Arisa che canta Gigi D'Alessio ?????????????????? - sonofalsissima : Ma in che senso la canzone di Arisa per Sanremo è stata scritta da Gigi d'Alessio - GossipItalia3 : Gigi D’Alessio: il cantante dimentica la Tatangelo per una nuova fiamma? #gossipitalianews - jyuchaci_k : Oggi niente DAD con Gigi D’Alessio ma con gli ateez oh yeah - EverAnsia : Presenti all'appello anche Lenticchio, Valeria Marini e Gigi D'Alessio -

