FA Cup 2020 2021 | il Southampton elimina il Wolverhampton agli ottavi

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Si è giocato oggi alle 18:30 il penultimo deglidi finale della FA Cup. Ilha vinto al Molineux Stadium contro il0-2 dopo una splendida prestazione, e nei quarti di finale incontrerà il Bournemouth di Woodgate, che il 9 febbraio hato il Burnley. Al 49? Ings trova il gol: dopo aver ricevuto un bel passaggio si fa strada in aerea e trova una splendida conclusione. Il gol è stato convalidato solo dopo la consultazione del VAR poichè l’arbitro aveva inizialmente segnalato il fuorigioco. La chiude Armstrong al 90?, che sfrutta un errore di John Ruddy e conclude in rete con facilità. Nei minuti finali l’arbitro fischia il rigore per gli ospiti, ma è stato corretto dal VAR. Questa sera si giocherà, alle ore 21, l’ultimo ottavo di finale tra ...