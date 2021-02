È morto Chick Corea | leggenda del jazz Suonò con Miles Davis

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Addio a. Ladelall’età di 79 anni a causa di una rara forma di cancro che era stata solo di recente scoperta. “Era un marito, un padre e un nonno amato, ed era un mentore e un amico per molti”, si legge nella nota che annuncia la sua morte. “Tramite il suo lavoro e i decenni trascorsi in tour per il mondo, ha toccato e ispirato la vita di milioni di persone”, prosegue la nota, che contiene anche un messaggio dello stessoper i suoi fan e per i suoi amici musicisti. “Voglio ringraziare tutti coloro che durante il mio viaggio mi hanno aiutato. Mi auguro che coloro che hanno sentore di poter scrivere, suonare e fare performance lo facciano. Se non lo fate per voi stessi almeno fatelo per noi. Il mondo non solo ha bisogno di più artisti, è anche ...