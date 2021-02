Al governo | dai rospi ai draghi

ricpuglisi : Dai, scissione grillina e morta lì #Governo - Davide : Sono incantato dall’incontestata leggerezza con cui Beppe Grillo a seconda di come si sveglia si allontana dalla po… - ilriformista : Apertura a Draghi, ma “non si fa il Governo insieme a chi sta dalla parte opposta su tutto, dai valori fondamentali… - al_mantellini : RT @CastellinoLuigi: Hanno fatto cadere il governo Conte,con bugie,amplificate dai media,oggi tutti gli indicatori europei e internazionali… - divorex82 : RT @CastellinoLuigi: Hanno fatto cadere il governo Conte,con bugie,amplificate dai media,oggi tutti gli indicatori europei e internazionali… -

Ultime Notizie dalla rete : governo dai

Il Sole 24 ORE

Il Parlamento di Praga ha respinto stasera la richiesta deldi prolungare lo stato di emergenza per la pandemia di coronavirus. Lo stato di emergenza ...scontento) del premier Andrej Babis e...Leggi ancheDraghi, voto M5S su Rousseau: vince sì con 59,3% Mezz'ora fa Draghi è arrivato ... Una possibilità che manderebbe all'aria i 'piani' delle forze in campo, a partiredem che ...Entro un paio di giorni l’Italia avrà un nuovo governo. Anche il via libera grillino è arrivato ieri. Per circa il 60% dei cinquestelle che hanno votato sulla piattaforma ...Governo, Wwf Italia: “Colpiti da Draghi, ci sarà ministero alla Transizione ecologica” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Abbiamo chiesto al premier incaricato di accelerare sul tema dell’ambiente. Ad a ...