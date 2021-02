Serie C | valanga Padova sul Carpi | finisce 6-0!

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nel recupero della 18° giornata diC Girone B, lo schiacchiasassiabbatte il malcapitatoper 6-0 e torna al comando della classifica insieme con il Südtirol. Al quarto d’ora arriva il vantaggio dei padroni di casa con Chiricò, che insacca da pochi passi. Il raddoppio, al minuto 38, è opera di Saber con un colpo da biliardo. Nella ripresa ildilaga: il tris firmato in contropiede da Cissè, e il poker con Firenze, sempre in contropiede. Nel finale arrivano il 5-0 e il 6-0, rispettivamente con Santini su rigore e Della Latta. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

