Myriam Catania: parla per la prima volta Mario Ermito e svela tutto (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mario Ermito fa sentire per la prima volta la sua voce sul flirt con Myriam Catania e in un’intervista per Fanpage.it svela tutta la verità: ecco le sue parole. Mario Ermito ha deciso di rompere il silenzio e per la prima volta si è espresso dichiarando la verità sul gossip del momento che lo vede L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 10 febbraio 2021)fa sentire per lala sua voce sul flirt cone in un’intervista per Fanpage.ittutta la verità: ecco le sue parole.ha deciso di rompere il silenzio e per lasi è espresso dichiarando la verità sul gossip del momento che lo vede L'articolo proviene da Leggilo.org.

BakshDark : #gregorelli ATTUALE PIU' CHE MAI! LEGGETE, CAVOLO! Gf Vip, Myriam Catania choc contro gli autori: “Sono il loro bu… - _totravel_ : RT @darveyfeels_: Ma in che senso stasera durante il late show si collegherà Selvaggia Roma per essere intervistata da Tommaso, a questo pu… - BakshDark : @dattiangela @Davide41595234 Parapiglia aveva dato lo scoop del firlt tra Myriam Catania e Mario Ermito, smentito t… - Methamorphose30 : RT @darveyfeels_: Ma in che senso stasera durante il late show si collegherà Selvaggia Roma per essere intervistata da Tommaso, a questo pu… - wildfiresqueen : RT @darveyfeels_: Ma in che senso stasera durante il late show si collegherà Selvaggia Roma per essere intervistata da Tommaso, a questo pu… -