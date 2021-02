Lutto nel Comitato Palio Borgo Torretta: scomparso il padre del rettore Perosino (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Lutto nel Comitato Palio Borgo Torretta: è scomparso Franco Perosino, 71 anni, il papà di Luca, attuale rettore. Franco Perosino lascia, oltre a Luca, la moglie Elga e la figlia Eliana. Luca Perosino, ... Leggi su gazzettadasti (Di mercoledì 10 febbraio 2021)nel: èFranco, 71 anni, il papà di Luca, attuale. Francolascia, oltre a Luca, la moglie Elga e la figlia Eliana. Luca, ...

OcaRandagia : Stefania per Tommy ha: -tradito Matilde -urlato a Francesca K -portato dalla loro parte Eli -sopportato la sua 'ami… - matteoduranti10 : @zanzo_la @elisa85009027 @Thiagoinku @grande_flagello Esatto, può stare simpatica o meno. Ma tirare in continuazion… - zanzo_la : @APrimogeri @elisa85009027 @Thiagoinku @grande_flagello Commento di una bassezza imbarazzante. SMETTIAMOLA DI TIRAR… - PsycoChic1 : @pandoraxxxxxx cosa c'è di degradante nel tirare in ballo un lutto!????? Era solo per sottolineare che dopo questo e… - angelicapenny : RT @FMilucci: La differenza tra me e te.... D ti sono vicina nel lutto ma non come persona... Stefy un cuore grande come il mondo... #tzvip… -