LIVE Biathlon, Staffetta mista Mondiali in DIRETTA: Dorothea Wierer rimonta, ora serve il miracolo di Vittozzi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02 Lisa Vittozzi è ottava a 1’39”, sta tenendo il passo di Roeiseland. 16.01 Dopo 23,3 km è in testa Roeiseland con 40?6 su Pidrushna, 54?2 su Hanna Oeberg, 55? su Hauser. Perde terreno Simon, quinta a 1’20”. 15.59 Terza la Svezia a 57?1, quarta l’Austria a 57?7. Quinta la Francia a 1’15”. Sesta la Svizzera a 1’26”, settima la Germania a 1’29”, ottava l’Italia a 1’39”. Dorothea Wierer, di fatto ha perso un solo secondo da Eckhoff in questa frazione. 15.59 Frazione incredibile di Dzhima, Ucraina seconda a 39?3! 15.58 Siamo al terzo cambio. Ora per Marte Olsbu Roeiseland sarà una mera formalità. 15.56 Troppa fatica per Dorothea Wierer sugli sci, ripresa e scavalcata da Gasparin e Herrmann. Tutti gli italiani non hanno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.02 Lisaè ottava a 1’39”, sta tenendo il passo di Roeiseland. 16.01 Dopo 23,3 km è in testa Roeiseland con 40?6 su Pidrushna, 54?2 su Hanna Oeberg, 55? su Hauser. Perde terreno Simon, quinta a 1’20”. 15.59 Terza la Svezia a 57?1, quarta l’Austria a 57?7. Quinta la Francia a 1’15”. Sesta la Svizzera a 1’26”, settima la Germania a 1’29”, ottava l’Italia a 1’39”., di fatto ha perso un solo secondo da Eckhoff in questa frazione. 15.59 Frazione incredibile di Dzhima, Ucraina seconda a 39?3! 15.58 Siamo al terzo cambio. Ora per Marte Olsbu Roeiseland sarà una mera formalità. 15.56 Troppa fatica persugli sci, ripresa e scavalcata da Gasparin e Herrmann. Tutti gli italiani non hanno ...

zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta mista Mondiali in DIRETTA: Bionaz inizia male scappa subito la Norvegia - #Biathlon… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta mista Mondiali in DIRETTA: Lukas Hofer cerca la rimonta Bielorussia in testa - #Biathlon… - sportface2016 : LIVE - Cominciano i Mondiali di #Biathlon: a #Pokljuka è il momento della staffetta mista, l'#Italia a caccia di un… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Pokljuka per la Staffetta Mista iridata: l’Italia punta subito a una medaglia, Norvegia favorita per l’oro #10Febbr… - neveitalia : LIVE da Pokljuka per la Staffetta Mista iridata: l’Italia punta subito a una medaglia, Norvegia favorita per l’oro… -