Il covid non fermerà la Napoli City Half Marathon: come partecipare (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il covid non fermerà la Napoli City Half Marathon. La modalità ovviamente non sarà quella classica a causa del coronavirus. La pandemia però non potrà obbligare i vari runner a non mettersi in gioco. Le iscrizioni sono state aperte il 7 di questo mese e chiuderanno il 28. Sarà un evento virtuale con tanto o di Expo virtuale. Quest'ultimo è solitamente il primo passo per l'iscrizione e nella quale è possibile ricevere la medaglia di attestata partecipazione oltre alla pettorine ed il finisher diploma. Si potrà aderire ad una o più maratone. Queste si dividono per distanze. La Half Marathon 21,097 km; la Staffetta Twingo (10 + 11.097km) e la Family Run&Friends 5 km. Per cimentarsi servirà ...

