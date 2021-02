Governo, Draghi oggi incontra le parti sociali e lavora alla cornice del programma: priorità a scuola, vaccini e ambiente. Poi la squadra (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Chiuso il tavolo formale con i partiti, si apre quello con enti locali, parti sociali e associazioni. Dopo aver incontrato per la seconda volta i leader di tutte le forze che siedono in Parlamento, Mario Draghi comincia l’ultimo round di colloqui in vista del suo ritorno al Quirinale. L’obiettivo è quello di raccogliere spunti e aggiungere ulteriori contenuti alla sua agenda, su cui sono iniziati a trapelare i primi dettagli in materia di scuola, fisco, vaccini e ambiente. Ma sul cantiere del nuovo Governo nella tarda serata di ieri è piombato il vulcano Beppe Grillo, che con un video su Facebook ha posticipato il voto su Rousseau previsto per oggi e domani. “Mi aspettavo il banchiere di Dio, invece mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Chiuso il tavolo formale con iti, si apre quello con enti locali,e associazioni. Dopo averto per la seconda volta i leader di tutte le forze che siedono in Parlamento, Mariocomincia l’ultimo round di colloqui in vista del suo ritorno al Quirinale. L’obiettivo è quello di raccogliere spunti e aggiungere ulteriori contenutisua agenda, su cui sono iniziati a trapelare i primi dettagli in materia di, fisco,. Ma sul cantiere del nuovonella tarda serata di ieri è piombato il vulcano Beppe Grillo, che con un video su Facebook ha posticipato il voto su Rousseau previsto pere domani. “Mi aspettavo il banchiere di Dio, invece mi ...

