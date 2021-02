GF Vip, un ex torna nella Casa per il Late Show di Zorzi: come partecipare (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tommaso andrà in onda stasera con il secondo appuntamento del suo programma, su Mediaset Extra in seconda serata e con una nuova rubrica: arriva l'ospite dall'esterno L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tommaso andrà in onda stasera con il secondo appuntamento del suo programma, su Mediaset Extra in seconda serata e con una nuova rubrica: arriva l'ospite dall'esterno L'articolo proviene da Gossip e Tv.

BISLACCO3 : RT @MasterAb88: Carlucci non accetta il flop Nella prossima puntata #Ilcantantemascherato torna una maschera dell'anno scorso, Il Leone,… - MasterAb88 : Carlucci non accetta il flop Nella prossima puntata #Ilcantantemascherato torna una maschera dell'anno scorso, Il… - xCandyKillerx : Baby Croccantina @ZellettaAlessia hai salvato la puntata, prenditi Zenga e poi torna per il GF VIP 6 che ti mandiam… - infoitcultura : Stasera in tv, i programmi di oggi lunedì 8 gennaio: torna il Grande Fratello Vip - leggoit : Stasera in tv, i programmi di oggi lunedì 8 gennaio: torna il Grande Fratello Vip -