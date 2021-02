Covid, anche i vaccinati dovranno mettersi in quarantena: “Prudenza necessaria” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Covid Italia. anche i vaccinati dovranno mettersi in quarantena in caso di contatti con persone positive. Come riporta l’HuffPost sarebbe questa la linea indicata dal Ministero della Salute alle Regioni. Chi ha ricevuto la doppia dose di siero anti Coronavirus dovrà comunque rimanere confinato. Vale a dire dieci giorni di isolamento, poi un tampone molecolare di controllo. La quarantena si protrae fino alla negativizzazione, se il tampone è risultato positivo. leggi anche l’articolo —> Coronavirus, spunta una “variante milanese”: potrebbe dare sintomi più gravi Il direttore scientifico Massimo Andreoni, virologo del Policlinico Tor Vergata, al “Messaggero”, ha spiegato: «Si tratta di tre sanitari vaccinati e contagiati, ma non ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021)Italia.inin caso di contatti con persone positive. Come riporta l’HuffPost sarebbe questa la linea indicata dal Ministero della Salute alle Regioni. Chi ha ricevuto la doppia dose di siero anti Coronavirus dovrà comunque rimanere confinato. Vale a dire dieci giorni di isolamento, poi un tampone molecolare di controllo. Lasi protrae fino alla negativizzazione, se il tampone è risultato positivo. leggil’articolo —> Coronavirus, spunta una “variante milanese”: potrebbe dare sintomi più gravi Il direttore scientifico Massimo Andreoni, virologo del Policlinico Tor Vergata, al “Messaggero”, ha spiegato: «Si tratta di tre sanitarie contagiati, ma non ...

