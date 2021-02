Bobby Solo denuncia | vittima per oltre 30 anni di un furto

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una carriera intera, si potrebbe dire, ma di furti. Così si è sentito in dovere dire tutto alla Procura di Napoli il noto cantante, pseudonimo di Roberto Satti. Il cantautore si è infatti unito a quello che si può descrivere “un coro” di denunce a carico del proprietario di uno dei server di pirateria italiana citato in causa in America.: 30didi diritti d’autore Tutto ha avuto inizio con le indagini aperteoceano in America, dove è stata identificata dopo lunghe ricerche l’identità del proprietario di un server di pirateria italiano nonché il responsabile della diffusione illegale di film ma anche di libri, musica, telefilm e quant’altro di multimediale. Aperta una causa in America da Lux Vide ...

Bobby Solo: 30 anni di furto di diritti d'autore. Tutto ha avuto inizio con le indagini aperte oltreoceano in America, dove è stata identificata dopo lunghe ricerche l'identità del proprietario di un server di pirateria italiano nonché il responsabile della diffusione illegale di film ma anche di libri, musica, telefilm e quant'altro di multimediale.