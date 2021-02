Volley, Champions League 2020/2021: Modena perfetta, Kemerovo battuto 3-0 (Di martedì 9 febbraio 2021) La Leo Shoes Modena sconfigge in tre set (22-25, 15-25, 21-25) il Kuzbass Kemerovo nel match valido per la Pool D della Champions League maschile 2020/2021. Prestazione praticamente perfetta degli uomini di Andrea Giani che hanno annientato Zaytsev e compagni nella prima sfida della “bolla” di Modena. Inizia dunque nel migliore dei modi il torneo di ritorno della fase a gironi della massima competizione per club, con Modena che se mercoledì dovesse sconfiggere anche il Varsavia metterebbe una seria ipoteca al passaggio del turno. Proprio i polacchi sono gli avversari diretti per il primo posto nel Girone. I Canarini hanno mostrato di poter lottare con chiunque, trascinati dai superlativi Lavia (15 punti) e Vettori (14). Di seguito la ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) La Leo Shoessconfigge in tre set (22-25, 15-25, 21-25) il Kuzbassnel match valido per la Pool D dellamaschile. Prestazione praticamentedegli uomini di Andrea Giani che hanno annientato Zaytsev e compagni nella prima sfida della “bolla” di. Inizia dunque nel migliore dei modi il torneo di ritorno della fase a gironi della massima competizione per club, conche se mercoledì dovesse sconfiggere anche il Varsavia metterebbe una seria ipoteca al passaggio del turno. Proprio i polacchi sono gli avversari diretti per il primo posto nel Girone. I Canarini hanno mostrato di poter lottare con chiunque, trascinati dai superlativi Lavia (15 punti) e Vettori (14). Di seguito la ...

