Staffetta mista Mondiali Pokljuka 2021: start list, pettorali di partenza e italiani in gara

Tutto pronto per la Staffetta mista ai Mondiali di biathlon di Pokljuka 2021, ecco la start list con i pettorali di partenza delle ventisette nazionali presenti e gli italiani in gara, due uomini e due donne come da regolamento. In terra ceca il quartetto azzurro formato da Didier Bionaz, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer proverà a centrare una medaglia complicata vista la concorrenza spietata. Di seguito la start list completa. 

1 RBU RBU LOGINOV Alexander LATYPOV Eduard MIRONOVA Svetlana KAISHEVA Uliana 
2 NORWAY NOR LAEGREID Sturla Holm BOE Johannes Thingnes ECKHOFF Tiril ROEISELAND Marte Olsbu 
3 FRANCE FRA JACQUELIN Emilien FILLON MAILLET ...

