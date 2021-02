Silvio Berlusconi | Salvini saggio | 5 stelle infantili

(Di martedì 9 febbraio 2021) Della svolta dinon si stupisce, la definisce “saggia”, mentre della scelta della “signora Meloni” invece sì, si rammarica. Quanto ai grillini insofferenti per la convivenza con lui, li accusa di “smo politico”.parla a Repubblica per la prima volta dopo l’incarico assegnato a Mario Draghi per formare un nuovo Governo, un Governo che sarà politico, sebbene con la presenza di tecnici, perché politico è un Governo di unità nazionale. “Auspico un giusto equilibrio di competenze tecniche e di rappresentanza politica. Ma soprattutto suggerirò al presidente Draghi di tenere conto delle indicazioni dei partiti, come è giusto, ma di decidere sulla base di un solo criterio: la qualità”. Secondo il leader di Forza Italia non c’è necessità di una presenza dei leader di partito nell’esecutivo. ...

