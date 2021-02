Sanremo, tre nuovi colpi di Amadeus: ecco chi sono i Super Ospiti (Di martedì 9 febbraio 2021) Prende sempre più forma l’edizione numero 71 del Festival di Sanremo, oggi martedì 9 febbraio, il direttore artistico e conduttore della kermesse canora, Amadeus, ha calato tre nuovi assi sul tavolo di show: si tratta di Ornella Vanoni, Alessandra Amoroso e i Negramaro. I dettagli Mancano ormai poco più di tre settimane all’avvio del Festival di Sanremo, ricordiamo in programma al Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo e la kermesse canora prende sempre più forma. Oggi il direttore artistico e conduttore del Festival, Amadeus, in conferenza stampa ha presentato il programma e soprattutto ha calato tre nuovi assi, tre nuovi Super Ospiti che parteciperanno allo show. Sanremo i Super ... Leggi su ck12 (Di martedì 9 febbraio 2021) Prende sempre più forma l’edizione numero 71 del Festival di, oggi martedì 9 febbraio, il direttore artistico e conduttore della kermesse canora,, ha calato treassi sul tavolo di show: si tratta di Ornella Vanoni, Alessandra Amoroso e i Negramaro. I dettagli Mancano ormai poco più di tre settimane all’avvio del Festival di, ricordiamo in programma al Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo e la kermesse canora prende sempre più forma. Oggi il direttore artistico e conduttore del Festival,, in conferenza stampa ha presentato il programma e soprattutto ha calato treassi, treche parteciperanno allo show....

