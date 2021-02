Sanremo 2021: Fiorello prepara un omaggio a Little Tony (Di martedì 9 febbraio 2021) Little Tony Festival di Sanremo, tempo di omaggi. Da sempre il palco dell’Ariston è il luogo giusto per ricordare artisti e personalità che hanno fatto la storia del nostro Paese, e il primo nome ad essere stato ufficializzato per la prossima edizione è quello di Little Tony: Fiorello ha annunciato che ricorderà il cantante di Tivoli, riportando sul palco qualcuno dei suoi brani. L’idea, venuta fuori durante la conferenza stampa di questa mattina, sembra essere nata quasi per caso. Fiorello ha menzionato l’artista e proposto ad Amadeus di celebrarne il ricordo all’Ariston, incontrando subito il favore del conduttore e direttore artistico. “Ho sentito che oggi avrebbe compiuto ottant’anni Little Tony. Mi è venuto in mente di ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 9 febbraio 2021)Festival di, tempo di omaggi. Da sempre il palco dell’Ariston è il luogo giusto per ricordare artisti e personalità che hanno fatto la storia del nostro Paese, e il primo nome ad essere stato ufficializzato per la prossima edizione è quello diha annunciato che ricorderà il cantante di Tivoli, riportando sul palco qualcuno dei suoi brani. L’idea, venuta fuori durante la conferenza stampa di questa mattina, sembra essere nata quasi per caso.ha menzionato l’artista e proposto ad Amadeus di celebrarne il ricordo all’Ariston, incontrando subito il favore del conduttore e direttore artistico. “Ho sentito che oggi avrebbe compiuto ottant’anni. Mi è venuto in mente di ...

