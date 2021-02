Salvini incontra Draghi e chiede più Europa. La svolta è compiuta (Di martedì 9 febbraio 2021) Bando agli equivoci. Il voto a favore della Lega al Recovery Plan di Bruxelles apre uno spaccato nella famiglia sovranista. E le parole di Matteo Salvini, uscito dal secondo giro di consultazioni con Mario Draghi, sgombra gli ultimi dubbi sulle prossime mosse a Roma. Un inno all’Europa. Perfino per l’immigrazione la Lega guarda a “politiche di stampo Ue”. “Io ho due figli che nascono, crescono e pensano in Europa”. Dopo mesi di Nutella e populismo situazionista, Salvini ha colto l’occasione Draghi per posizionare nuovamente la Lega tra le forze governiste, in prossimità della storica constituency della Lega, radicata tra i ceti produttivi e la piccola borghesia del Nord. Certo la “strambata” è stata abbastanza repentina e per molti lo “spin” giusto è stato non suo, ma dell’eminenza ... Leggi su formiche (Di martedì 9 febbraio 2021) Bando agli equivoci. Il voto a favore della Lega al Recovery Plan di Bruxelles apre uno spaccato nella famiglia sovranista. E le parole di Matteo, uscito dal secondo giro di consultazioni con Mario, sgombra gli ultimi dubbi sulle prossime mosse a Roma. Un inno all’. Perfino per l’immigrazione la Lega guarda a “politiche di stampo Ue”. “Io ho due figli che nascono, crescono e pensano in”. Dopo mesi di Nutella e populismo situazionista,ha colto l’occasioneper posizionare nuovamente la Lega tra le forze governiste, in prossimità della storica constituency della Lega, radicata tra i ceti produttivi e la piccola borghesia del Nord. Certo la “strambata” è stata abbastanza repentina e per molti lo “spin” giusto è stato non suo, ma dell’eminenza ...

