Roma, Fonseca sorride: Pedro torna in gruppo, lavoro individuale per Smalling (Di martedì 9 febbraio 2021) Pedro Rodriguez e Chris Smalling corrono verso il recupero completo. Ottime notizie per Paulo Fonseca, il quale potrà contare a breve sull’esterno d’attacco iberico e sul difensore centrale britannico. Pedro è tornato lavorare in gruppo, ‘sintomo’ diretto di un rientro in campo imminente, mentre Smalling è attualmente impegnato con duri allenamenti individuali. Dopo la sconfitta per mano della Juventus, i giallorossi saranno impegnati con l’Udinese, nel corso della ventiduesima giornata della Serie A 2020/2021. Pedro potrà essere chiamato in causa da Fonseca, per quanto concerne la lista dei convocati, mentre più difficile strada che porta alla convocazione di Smalling. La Roma ha necessità di ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021)Rodriguez e Chriscorrono verso il recupero completo. Ottime notizie per Paulo, il quale potrà contare a breve sull’esterno d’attacco iberico e sul difensore centrale britannico.to lavorare in, ‘sintomo’ diretto di un rientro in campo imminente, mentreè attualmente impegnato con duri allenamenti individuali. Dopo la sconfitta per mano della Juventus, i giallorossi saranno impegnati con l’Udinese, nel corso della ventiduesima giornata della Serie A 2020/2021.potrà essere chiamato in causa da, per quanto concerne la lista dei convocati, mentre più difficile strada che porta alla convocazione di. Laha necessità di ...

