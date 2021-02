Parte in Italia un fondo da 4 milioni di euro per chi investe in videogame (Di martedì 9 febbraio 2021) Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dello Sviluppo economico (Mise) che assegna forme di sostegno alle società Italiane che investono in videogiochi. First Playable Fund, questo il nome, mette a disposizione 4 milioni di euro per l’industria dei videogiochi. Una forma di supporto alle società con sede legale in Italia che intendono realizzare prototipi di videogiochi destinati alla distribuzione commerciale. “Grazie al First Playable Fund – il fondo di 4 milioni di euro per l’industria dei videogiochi pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale – l’intrattenimento digitale rientra a tutti gli effetti tra le politiche industriali digitali del Paese”, commenta la sottosegretaria al Mise Mirella Liuzzi. “Con il decreto ministeriale di attuazione della ... Leggi su wired (Di martedì 9 febbraio 2021) Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dello Sviluppo economico (Mise) che assegna forme di sostegno alle societàne che investono in videogiochi. First Playable Fund, questo il nome, mette a disposizione 4diper l’industria dei videogiochi. Una forma di supporto alle società con sede legale inche intendono realizzare prototipi di videogiochi destinati alla distribuzione commerciale. “Grazie al First Playable Fund – ildi 4diper l’industria dei videogiochi pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale – l’intrattenimento digitale rientra a tutti gli effetti tra le politiche industriali digitali del Paese”, commenta la sottosegretaria al Mise Mirella Liuzzi. “Con il decreto ministeriale di attuazione della ...

