Pagamenti imprese 2020, CRIBIS: "Con pandemia aumentano ritardi oltre 30 giorni (+21,9%)" (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nel 2020 l'emergenza sanitaria fa impennare i ritardi gravi (oltre 30 giorni) dei Pagamenti da parte delle imprese. Un quadro che mostra un peggioramento soprattutto in Valle d'Aosta (+41,5%), Friuli Venezia Giulia (+40,3%), Veneto (+35,8%), Piemonte (+30,9%) e Lombardia (+30,3%). È quanto emerge dallo Studio Pagamenti, aggiornato al 31 dicembre 2020, realizzato da CRIBIS, società del gruppo Crif specializzata nella business information. A livello provinciale le ripercussioni più pesanti sui tempi di pagamento delle aziende si sono registrate a Lodi (+64,3%), Belluno (+54,2%), Asti (+53,8%) e Pordenone (+50%). Lo scorso anno – si legge nel rapporto – il numero di aziende italiane che pagano i propri fornitori con ...

