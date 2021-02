Napoli, festa di compleanno in un ristorante con 24 invitati: multa dei carabinieri, attività del locale sospesa per cinque giorni (Di martedì 9 febbraio 2021) In 24, compreso il festeggiato che compiva 18 anni, stavano partecipando a una festa di compleanno in un ristorante nel comune campano di Santa Maria la Carità, provincia di Napoli. Sono stati interrotti dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e del Reggimento Campania, allertati da un residente della zona insospettito dalla musica ad alto volume che proveniva dal locale. I militari hanno multato il titolare e i presenti per inottemperanza alle norme anti contagio e hanno sospeso l’attività del locale per cinque giorni. Eppure, come riporta Ilcorrierino.com, soltanto il 4 febbraio l’aggiornamento del bollettino sull’epidemia non rassicurava il comune, salito a quota 49 positivi. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) In 24, compreso il festeggiato che compiva 18 anni, stavano partecipando a unadiin unnel comune campano di Santa Maria la Carità, provincia di. Sono stati interrotti daidella compagnia di Castellammare di Stabia e del Reggimento Campania, allertati da un residente della zona insospettito dalla musica ad alto volume che proveniva dal. I militari hannoto il titolare e i presenti per inottemperanza alle norme anti contagio e hanno sospeso l’delper. Eppure, come riporta Ilcorrierino.com, soltanto il 4 febbraio l’aggiornamento del bollettino sull’epidemia non rassicurava il comune, salito a quota 49 positivi. Il ...

