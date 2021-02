Michelle Obama sbarca in video con Waffles + Mochi (Di martedì 9 febbraio 2021) L’impegno nei confronti dell’alimentazione dei più giovani è stato uno dei punti saldi dell’amministrazione Obama: e a parte le tante battaglie del marito, la first lady ha sempre fatto grande opera di divulgazione. Una autentica paladina di frutta e verdura, ha costruito e coltivato un orto nel giardino della Casa Bianca. Un simbolo alla lotta contro il junk food, che prontamente è stato sostituito da un roseto nell’amministrazione Trump, molto meno sensibile al tema. Michelle ha anche dato vita a “Let’s Move!”, la più grande campagna contro l’obesità infantile per promuovere stili di vita attivi. E questo impegno ha talmente coinvolto la moglie del 44esimo Presidente degli Stati Uniti da portarla oggi alla guida di uno show televisivo, dove farà imparare a cucinare ai più piccoli. L’ha annunciato lei stessa sul suo profilo twitter, scatenando ... Leggi su linkiesta (Di martedì 9 febbraio 2021) L’impegno nei confronti dell’alimentazione dei più giovani è stato uno dei punti saldi dell’amministrazione: e a parte le tante battaglie del marito, la first lady ha sempre fatto grande opera di divulgazione. Una autentica paladina di frutta e verdura, ha costruito e coltivato un orto nel giardino della Casa Bianca. Un simbolo alla lotta contro il junk food, che prontamente è stato sostituito da un roseto nell’amministrazione Trump, molto meno sensibile al tema.ha anche dato vita a “Let’s Move!”, la più grande campagna contro l’obesità infantile per promuovere stili di vita attivi. E questo impegno ha talmente coinvolto la moglie del 44esimo Presidente degli Stati Uniti da portarla oggi alla guida di uno show televisivo, dove farà imparare a cucinare ai più piccoli. L’ha annunciato lei stessa sul suo profilo twitter, scatenando ...

NetflixIT : Un momento, ma è lei? No, non può essere? Ci assomiglia un sacco. Ma sai che forse è lei. Sì, è Michelle Obama nei… - chetempochefa : “Tutti conoscono Michelle e sanno benissimo che è decisamente superiore a me. Il fatto che mi sopporti è anche una… - chetempochefa : “Michelle è molto critica e molto dura. Uno dei motivi per cui l’ho sposata è che mi spinge a fare sempre del mio m… - JulianG40747584 : Amo a Michelle Obama. ? - laurentculture : MICHELLE OBAMA. -