Marino | “Ibra è capace di gesti tecnici impressionanti | farebbe la differenza in ogni campionato”

Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato così a Radio 24 di Zlatan Ibrahimovic e del suo impatto sul Milan: "Ibra fa gesti tecnici e atletici che sono impressionanti e spostano la bilancia di una gara. Questa differenza la farebbe ad ogni campionato d'Europa, lo prenderei anche se fossi al Bayern".

