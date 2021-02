Lo sciopero dei treni oggi martedì 9 febbraio 2021 (Di martedì 9 febbraio 2021) Disagi in vista: è previsto dalle ore 09.00 alle ore 16.59, è indetto per chiedere maggiore sicurezza. Coinvolte Ferrovie dello Stato, Italo - Ntv, Trenord e numerose società del trasporto merci. ... Leggi su today (Di martedì 9 febbraio 2021) Disagi in vista: è previsto dalle ore 09.00 alle ore 16.59, è indetto per chiedere maggiore sicurezza. Coinvolte Ferrovie dello Stato, Italo - Ntv, Trenord e numerose società del trasporto merci. ...

Disagi in vista: è previsto dalle ore 09.00 alle ore 16.59, è indetto per chiedere maggiore sicurezza. Coinvolte Ferrovie dello Stato, Italo - Ntv, Trenord e numerose società del trasporto merci. ...

Ospedale, giornata di sciopero per i dipendenti degli bar

La decisione dei sindacati di indire lo sciopero di oggi viene accolta con 'stupore' dalla Sirio, la societa che gestisce i bar all'interno dei Presidi Ospedalieri "U. Parini" e "Beauregard" di Aosta.

Sciopero dei trasporti: adesione all’80% Atb e 70% per Teb BergamoNews.it Oltre 60.000 firme: “studenti pronti a scioperare”

La petizione lanciata lo scorso anno da Andrea Pimpini su Change.org per annullare l’esame di maturità, ha superato le 60.000 firme. “ La crisi di Governo sicuramente ha rallentato tutto. Come sempre, ...

Sciopero Actv, i taxi acquei ne approfittano: «Maxi-tariffe fino a 20 euro»

VENEZIA - Sospendono per tre ore le corse Actv, i taxi acquei ne approfittano per correre in canale della Giudecca a fare la spola tra le Zattere e la Palanca. La notizia, diventata presto virale sui.

