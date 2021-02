Governo Draghi, Matteo Salvini: "Io ministro? Non mi tirerei indietro" (Di martedì 9 febbraio 2021) "Io ministro? Se mi si chiede di far parte di una squadra, io per carattere la partita me la gioco, non sto in panchina a guardare gli altri e a criticare. Se mi venisse chiesto di dare un contributo, in base alla mie competenze, sicuramente non mi tirerei indietro". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato a Fuori dal coro, in onda stasera su Rete 4. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 febbraio 2021) "Io? Se mi si chiede di far parte di una squadra, io per carattere la partita me la gioco, non sto in panchina a guardare gli altri e a criticare. Se mi venisse chiesto di dare un contributo, in base alla mie competenze, sicuramente non mi". Lo ha detto il leader della Lega,, intervistato a Fuori dal coro, in onda stasera su Rete 4.

