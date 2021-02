Governo Draghi, Grillo rimanda i voti su Rousseau: “Aspettiamo” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Beppe Grillo esprime su Facebook le sue idee su Mario DraghiIl fondatore del Movimento 5 Stelle Grillo, si esprime sul Governo Draghi, eccole sue parole: “Io aspetterei un attimo. Aspettiamo Draghi che abbia le idee chiare, perché lui dirà cosa vuol fare.” Queste sono le idee di Beppe Grillo, il quale si è espresso oggi a Roma: “Io aspetterei un attimo, per fare delle domande cui voi dovete dare delle risposte. Sarete voi a decidere cosa dovremo fare: andare, non andare, mandare aff…questo o quell’altro. Vediamo un attimo, vi chiedo un attimo di pazienza.” Senza giri di parole, Beppe Grillo posta un video su Facebook, dove chiede al Movimento 5 Stelle di fermarsi prima di decidere su cosa fare del ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Beppeesprime su Facebook le sue idee su MarioIl fondatore del Movimento 5 Stelle, si esprime sul, eccole sue parole: “Io aspetterei un attimo.che abbia le idee chiare, perché lui dirà cosa vuol fare.” Queste sono le idee di Beppe, il quale si è espresso oggi a Roma: “Io aspetterei un attimo, per fare delle domande cui voi dovete dare delle risposte. Sarete voi a decidere cosa dovremo fare: andare, non andare, mandare aff…questo o quell’altro. Vediamo un attimo, vi chiedo un attimo di pazienza.” Senza giri di parole, Beppeposta un video su Facebook, dove chiede al Movimento 5 Stelle di fermarsi prima di decidere su cosa fare del ...

