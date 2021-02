De Paul: “Pochi club nel mondo hanno la storia dell’Udinese. Essere tra i migliori è un orgoglio” (Di martedì 9 febbraio 2021) Rodrigo De Paul, è lui il miglior giocatore dell’anno passato in casa Udinese secondo le votazioni dei tifosi, tanto che gli hanno garantito la conquista della “zebretta d’oro”. Queste le dichiarazioni di del capitano ospite a “Udinese Tonight” in merito alla conquista dl trofeo, analizzando l’andamento complessivo della squadra fiulana: “Sono molto orgoglioso della partita contro il Verona, non era una gara facile, un derby con molti ex in campo. Ho caricato la squadra, avevo molta fiducia nei miei compagni. Da fuori si soffre troppo. Per fortuna in questi 5 anni ho perso Pochissime partite, anche se preferisco rimanere in campo e prendermi le mie responsabilità. Conosco la storia dell’Udinese, Pochi club la hanno in Italia e nel ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 febbraio 2021) Rodrigo De, è lui il miglior giocatore dell’anno passato in casa Udinese secondo le votazioni dei tifosi, tanto che gligarantito la conquista della “zebretta d’oro”. Queste le dichiarazioni di del capitano ospite a “Udinese Tonight” in merito alla conquista dl trofeo, analizzando l’andamento complessivo della squadra fiulana: “Sono moltoso della partita contro il Verona, non era una gara facile, un derby con molti ex in campo. Ho caricato la squadra, avevo molta fiducia nei miei compagni. Da fuori si soffre troppo. Per fortuna in questi 5 anni ho persossime partite, anche se preferisco rimanere in campo e prendermi le mie responsabilità. Conosco lalain Italia e nel ...

