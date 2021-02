Daydreamer, anticipazioni 9 febbraio: Leyla ed Emre si sposano (Di martedì 9 febbraio 2021) L'amore trionferà presto a Daydreamer almeno per una coppia. Le anticipazioni relative alla puntata in onda oggi 9 febbraio, rivelano che Leyla ed Emre decideranno di sposarsi di nascosto mettendo i familiari davanti al fatto compiuto pur di non ritrovarsi ad avere gli stessi problemi di Can e Sanem. I due, infatti, non riusciranno ad organizzare il loro matrimonio a causa delle divergenze di opinioni delle rispettive madri. Nel frattempo, Ceycey deciderà di fare la proposta di nozze ad Ayhan, ma quest'ultima prenderà una decisione che lo spiazzerà. Infine, anche Muzzafer chiederà a Guliz di diventare sua moglie. Daydreamer, puntata oggi 9 febbraio: Emre e Leyla convolano a nozze di nascosto Le anticipazioni ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 9 febbraio 2021) L'amore trionferà presto aalmeno per una coppia. Lerelative alla puntata in onda oggi 9, rivelano cheeddecideranno di sposarsi di nascosto mettendo i familiari davanti al fatto compiuto pur di non ritrovarsi ad avere gli stessi problemi di Can e Sanem. I due, infatti, non riusciranno ad organizzare il loro matrimonio a causa delle divergenze di opinioni delle rispettive madri. Nel frattempo, Ceycey deciderà di fare la proposta di nozze ad Ayhan, ma quest'ultima prenderà una decisione che lo spiazzerà. Infine, anche Muzzafer chiederà a Guliz di diventare sua moglie., puntata oggi 9convolano a nozze di nascosto Le...

dallaAallaZip : #DayDreamer #DayDreamerPrimeTime Le ali del sogno martedì #9febbraio su #Canale5 #Mediaset : fiori d’arancio in arr… - Notiziedi_it : Scene da un matrimonio in DayDreamer in onda oggi con una doppia puntata: anticipazioni 9 febbraio - infoitcultura : Beautiful, Una vita, DayDreamer: anticipazioni oggi 8 febbraio - zazoomblog : DAYDREAMER anticipazioni dal 15 al 19 febbraio 2021 - #DAYDREAMER #anticipazioni #febbraio - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame -