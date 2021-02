Covid, l’Oms conclude la missione a Wuhan: “I dati portano a origine animale del virus” (Di martedì 9 febbraio 2021) L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha confermato l’origine animale del Sars-Cov-2, il virus che causa il Covid-19. È quanto ha comunicato la stessa organizzazione al termine della missione internazionale che ha condotto i suoi esperti a Wuhan. “Tutti i dati che abbiamo raccolto sin qui ci portano a concludere che l’origine del coronavirus è animale”, ha detto il capo della missione, Peter Ben Embarek, in una conferenza stampa nella città cinese, primo focolaio del coronavirus. Non è ancora possibile dire quale sia stato l’animale “ospite” del virus, ma pipistrelli e pangolini sono i più probabili ... Leggi su tpi (Di martedì 9 febbraio 2021) L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha confermato l’del Sars-Cov-2, ilche causa il-19. È quanto ha comunicato la stessa organizzazione al termine dellainternazionale che ha condotto i suoi esperti a. “Tutti iche abbiamo raccolto sin qui cire che l’del corona”, ha detto il capo della, Peter Ben Embarek, in una conferenza stampa nella città cinese, primo focolaio del corona. Non è ancora possibile dire quale sia stato l’“ospite” del, ma pipistrelli e pangolini sono i più probabili ...

