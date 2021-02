Covid Fvg, oggi 184 contati e 10 morti: i dati (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 184 i nuovi contagi di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 9 febbraio. Si registrano altri 10 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.321 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 4,25%. Sono inoltre 2.258 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 87 casi (3,85%). I ricoveri nelle terapie intensive sono 66 mentre quelli in altri reparti scendono a 501, secondo quanto reso noto dal vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.605, con la seguente suddivisione territoriale: 591 a Trieste, 1281 a Udine, 563 a Pordenone e 170 a Gorizia. I totalmente guariti sono 55.658, i clinicamente guariti salgono a 1.706, mentre diminuiscono le persone in isolamento che oggi risultano essere 9.979. Dall’inizio ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 184 i nuovi contagi di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di, 9 febbraio. Si registrano altri 10. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.321 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 4,25%. Sono inoltre 2.258 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 87 casi (3,85%). I ricoveri nelle terapie intensive sono 66 mentre quelli in altri reparti scendono a 501, secondo quanto reso noto dal vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.605, con la seguente suddivisione territoriale: 591 a Trieste, 1281 a Udine, 563 a Pordenone e 170 a Gorizia. I totalmente guariti sono 55.658, i clinicamente guariti salgono a 1.706, mentre diminuiscono le persone in isolamento cherisultano essere 9.979. Dall’inizio ...

