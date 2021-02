Coppia scomparsa a Bolzano, recuperato un corpo nell'Adige (Di martedì 9 febbraio 2021) commenta I vigili del fuoco hanno recuperato dall' Adige il corpo di un uomo. Si dovrebbe trattare di Peter Neumair , l'uomo scomparso da Bolzano con la moglie, Laura Perselli, il 4 gennaio. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 9 febbraio 2021) commenta I vigili del fuoco hannodall'ildi un uomo. Si dovrebbe trattare di Peter Neumair , l'uomo scomparso dacon la moglie, Laura Perselli, il 4 gennaio. Il ...

