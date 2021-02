Bitcoin, la corsa continua. La valuta digitale, spinta dagli annunci di Elon Musk, intravede quota 50mila dollari (Di martedì 9 febbraio 2021) Altra giornata sugli scudi per il Bitcoin, la valuta digitale che intravede ormai la soglia dei 50mila dollari a pezzo. Oggi è stato toccato il nuovo record di 48mila dollari con rialzi di circa l’8% rispetto a ieri. La nuova fiammata fa seguito alle mosse del patron di Tesla Elon Musk che ieri ha annunciato che investirà 1,5 miliardi di dollari nella valuta digitale e che accetterà pagamenti in Bitcoin per le sue auto. A questo punto gli analisti si interrogano sulla possibilità che altri grandi gruppi seguano la strada di Musk anche se, in generale, sembra prevalere un certo scetticismo. Paradossalmente sono anche questi bruschi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Altra giornata sugli scudi per il, lacheormai la soglia deia pezzo. Oggi è stato toccato il nuovo record di 48milacon rialzi di circa l’8% rispetto a ieri. La nuova fiammata fa seguito alle mosse del patron di Teslache ieri haato che investirà 1,5 miliardi dinellae che accetterà pagamenti inper le sue auto. A questo punto gli analisti si interrogano sulla possibilità che altri grandi gruppi seguano la strada dianche se, in generale, sembra prevalere un certo scetticismo. Paradossalmente sono anche questi bruschi ...

