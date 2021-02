Berlusconi dice che la svolta di Salvini è «un atto di saggezza» (Di martedì 9 febbraio 2021) Il governo che sta per nascere sarà politico, sebbene con la presenza di tecnici, perché politico è un governo di «unità nazionale». Silvio Berlusconi parla per la prima volta a Repubblica dopo l’incarico a Mario Draghi, a cui chiede di «tenere conto delle indicazioni dei partiti», ma di far prevalere la «qualità». Della svolta di Salvini non si stupisce: «Era stato già al governo col M5S». Mentre della scelta della «signora Meloni» si «rammarica». Quanto ai grillini insofferenti per la convivenza con lui, commenta: «Infantilismo politico». Il Conte ter, secondo Berlusconi, non era la soluzione davanti a una situazione così drammatica: «Di fronte a tutto questo non era pensabile una prosecuzione dell’esperienza precedente, né un suo allargamento. Occorreva qualcosa di totalmente nuovo, una soluzione autorevole intorno ... Leggi su linkiesta (Di martedì 9 febbraio 2021) Il governo che sta per nascere sarà politico, sebbene con la presenza di tecnici, perché politico è un governo di «unità nazionale». Silvioparla per la prima volta a Repubblica dopo l’incarico a Mario Draghi, a cui chiede di «tenere conto delle indicazioni dei partiti», ma di far prevalere la «qualità». Delladinon si stupisce: «Era stato già al governo col M5S». Mentre della scelta della «signora Meloni» si «rammarica». Quanto ai grillini insofferenti per la convivenza con lui, commenta: «Infantilismo politico». Il Conte ter, secondo, non era la soluzione davanti a una situazione così drammatica: «Di fronte a tutto questo non era pensabile una prosecuzione dell’esperienza precedente, né un suo allargamento. Occorreva qualcosa di totalmente nuovo, una soluzione autorevole intorno ...

